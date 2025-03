Vyhlásili tender na výstavbu križovatky Rohožník na D2 pri Malackách

Bratislava/Malacky 3. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky Rohožník na diaľnici D2 pri Malackách. Nová križovatka by mala odľahčiť dopravu na súčasnej ceste tým, že sa odkloní tranzitná doprava, ktorá v súčasnosti prechádza Malackami. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 20 miliónov eur bez DPH. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



"Podľa analytických predpovedí by intenzita tranzitnej dopravy cez mesto mohla klesnúť o niekoľko stoviek ťažkých nákladných vozidiel denne," priblížili diaľničiari s tým, že mimoúrovňová križovatka Rohožník sa napojí na diaľnicu D2 prostredníctvom prídavných pruhov.



Motoristi sa z miestnej cesty druhej triedy dostanú na diaľnicu cez dve nové vetvy. "Z oboch smerov diaľnice D2 bude možné využiť pripojenie na okružnú križovatku na ceste druhej triedy. Súčasťou križovatky bude aj bajpas pre dopravu smerujúcu z Malaciek do Bratislavy, kde sa očakáva najväčšia dopravná záťaž," doplnili.



V rámci križovatky Rohožník sa vybudujú dva mosty, 1,5 kilometra protihlukových stien a pribudne aj oplotenie. Výstavba si takisto vyžiada niekoľko preložiek inžinierskych sietí.