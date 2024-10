Vyhlásili tender na zhotoviteľa nového mosta ponad železnicu v Seredi

Sereď 3. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa nového mosta vedúceho ponad železnicu v meste Sereď v okrese Galanta. Existujúci most je v havarijnom stave. Súčasťou tendra je aj jeho zbúranie. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Vzhľadom na stavebno-technický stav mosta (havarijný), je riešená rekonštrukcia mosta v zastavanom území mesta Sereď jeho asanáciou a novostavbou na mieste existujúceho mosta," uvádza sa v súťažných podkladoch.



Avizované je aj rozšírenie vozovky s cyklochodníkom a chodníkom pre peších, výmena dopravného značenia a doplnenie bezpečnostných zariadení. Rekonštrukcia cesty sa týka dĺžky približne 200 metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 9,6 milióna eur bez DPH. Zákazka má byť financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.



Ponuky môžu záujemcovia o účasť vo verejnej súťaži predkladať do 28. októbra do 10.00 h. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena a lehota výstavby. Maximálna lehota výstavby je stanovená na jeden kalendárny rok.



Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. V súčasnosti je pre automobilovú dopravu uzavretý. Povolená je len cyklistická a pešia doprava.