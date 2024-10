Vyhlásili tender na zhotoviteľa nového mosta na ceste I/64 v Porúbke

Porúbka 29. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa nového mosta na ceste I/64 v obci Porúbka (okres Žilina). Existujúci most je v havarijnom stave. Súčasťou tendra je aj jeho zbúranie. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslila SSC na približne 2,2 milióna eur. Jediným kritériom pri vyhodnotení podaných súťažných návrhov je cena, pričom záujemcovia majú možnosť predkladať svoje ponuky do 20. novembra 2024.



SSC chce most zrekonštruovať v budúcom roku. Jeho nevyhnutnú rekonštrukciu odložili pre prebiehajúcu sanáciu svahu nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine, keďže cesta I/64 bola jednou z obchádzkových trás. Musel byť preto podopretý, aby zvládal nápor dopravy. Stavebné práce súvisiace s podopretím mosta stáli takmer 215.000 eur.



Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová ešte pred vyhlásením tendra pre TASR uviedla, že počas rekonštrukčných prác bude doprava vedená po jeho jednej polovici a striedavo riadená semaforom. "Ide o frekventovaný úsek a nebolo by pre dopravu vhodné, aby bola zastavená úplne," podotkla hovorkyňa SSC.