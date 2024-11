Vyhlásili tender na zhotoviteľa nového mosta v Bielom Potoku

Ružomberok 4. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa nového mosta na ceste I/59 v ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Existujúci most ponad rieku Revúca je v havarijnom stave. Súčasťou tendra je aj jeho zbúranie. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslila SSC na približne dva milióny eur bez DPH. Jediným kritériom pri vyhodnotení podaných súťažných návrhov je cena, pričom záujemcovia majú možnosť predkladať svoje ponuky do 26. novembra 2024.



Most bol na základe mimoriadnej prehliadky v roku 2022 zaradený do kategórie mostov v havarijnom stave. "Na moste boli vykonané dočasné úpravy podopretím nosnej konštrukcie drevenými hranolmi v mieste ložísk, aby nedošlo k prasknutiu a pádu nosnej konštrukcie a správca cesty zabezpečil pravidelné sledovanie trhlín nosnej konštrukcie," uviedla SSC.



Tá zároveň upozornila, že výstavbu nového mosta nie je možné realizovať po poloviciach, a preto je potrebné zriadiť na pravej strane pôvodného mostného objektu dočasné jednosmerné mostné provizórium, čím vznikne dočasná obchádzka s minimálnym zásahom do prírody.