Vyhlásili tretiu výzvu na podporu cyklodopravy za 15 miliónov eur

Bratislava 27. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo už tretiu výzvu z plánu obnovy na podporu cyklodopravy vo výške 15 miliónov eur. Záujemcovia môžu posielať žiadosti do 15. apríla 2025. Informovala o tom hovorkyňa MD Petra Poláčiková.



"Tieto financie sú určené na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na ministerstve je pre nás jednou z priorít presvedčiť ľudí, že sa oplatí autá vymeniť za iné, ekologickejšie druhy dopravy. Na to však potrebujeme kvalitnú infraštruktúru, teda aj moderné a bezpečné cyklotrasy, ktoré vďaka tomuto projektu môžeme vybudovať," spresnil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



O dotácie môžu požiadať mestá, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie zriadené samosprávami či Železnice Slovenskej republiky. Financie sú určené podľa hovorkyne pre mestá nad 20.000 obyvateľov a obce vo vzdialenosti do piatich kilometrov od nich, respektíve najbližšie obce k mestu.



Žiadosti sa budú posudzovať podľa metodiky, ktorá je zverejnená na webe rezortu dopravy. Projekty budú hodnotené podľa toho, ako spĺňajú rôzne formálne či technické kritériá. Nové cyklotrasy musia totiž spĺňať princíp 5P, a to pocit bezpečia, previazanosť, priamosť, príťažlivosť a pohodlie. Žiadatelia o dotáciu musia všetky dáta uviesť vo formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.



"S úspešnými žiadateľmi ministerstvo podpíše zmluvu a po následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa dostanú žiadatelia zálohovú platbu vo výške 70 % požadovaných nákladov," dodal rezort dopravy.