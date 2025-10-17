< sekcia Ekonomika
Vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa obchvatu Stropkova
Cez Stropkov denne prejde takmer 12.000 áut. Desať až 14 percent z toho tvorí ťažká nákladná doprava.
Autor TASR
Stropkov 17. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa obchvatu Stropkova. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), cez Stropkov denne prejde takmer 12.000 áut. Desať až 14 percent z toho tvorí ťažká nákladná doprava.
„Dovoľte mi týmto aj pozvať zhotoviteľov, aby sa zúčastnili súťaže, aby sme dostali dobrú cenu. Verím tomu, že sa nám vo verejnom obstarávaní bude dariť, že ho ukončíme v čo najkratšom čase,“ uviedol Ráž.
Ako povedal, financie na stavbu zatiaľ dohodnuté nemajú, ale je podľa neho potrebné byť v príprave vždy čo najďalej.
„Dúfam, že do času, kým ukončíme verejné obstarávanie, tak sa nám podarí zohnať na to aj prostriedky a môžeme sa na to vrhnúť,“ dodal Ráž.
Obchvat má byť dlhý 5,296 kilometra. Súčasťou stavby sú štyri križovatky, deväť mostných objektov, protihlukové steny, preložka rieky Ondava a preložky dotknutých inžinierskych sietí. Preložka cesty sa bude začínať za obcou Tisinec a končiť pred obcou Breznica.
„Dovoľte mi týmto aj pozvať zhotoviteľov, aby sa zúčastnili súťaže, aby sme dostali dobrú cenu. Verím tomu, že sa nám vo verejnom obstarávaní bude dariť, že ho ukončíme v čo najkratšom čase,“ uviedol Ráž.
Ako povedal, financie na stavbu zatiaľ dohodnuté nemajú, ale je podľa neho potrebné byť v príprave vždy čo najďalej.
„Dúfam, že do času, kým ukončíme verejné obstarávanie, tak sa nám podarí zohnať na to aj prostriedky a môžeme sa na to vrhnúť,“ dodal Ráž.
Obchvat má byť dlhý 5,296 kilometra. Súčasťou stavby sú štyri križovatky, deväť mostných objektov, protihlukové steny, preložka rieky Ondava a preložky dotknutých inžinierskych sietí. Preložka cesty sa bude začínať za obcou Tisinec a končiť pred obcou Breznica.