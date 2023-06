Vyhlásili verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na využívanie frekvencií

Bratislava 28. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v stredu vyhlásil verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie. Úrad tak chce podporiť efektívne využívanie frekvenčného spektra, informovala Simona Hyravá z tlačovo-informačného oddelenia úradu.



"Úrad zverejnil návrh výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz s cieľom poznať názory odbornej verejnosti na pripravovaný spôsob realizácie elektronickej aukcie, pripravované opatrenia, ako aj povinnosti, ktoré budú úspešným účastníkom výberového konania uložené," uviedla Hyravá.



Záujemcovia môžu predkladať pripomienky k zverejnenému návrhu výzvy na predloženie ponúk do 31. júla v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk, pričom samotná elektronická aukcia by sa mala uskutočniť v poslednom kvartáli tohto roka.



Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz budú úspešní účastníci môcť začať používať od 8. septembra 2026. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do konca roka 2045.