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Vyhlásili verejnú súťaž na rekonštrukcie výpravnej budovy v Prešove
Z dokumentov zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyplýva, že predpokladaná hodnota zákazky je 608. 056 eur bez DPH.
Autor TASR
Prešov 19. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na projekt komplexnej rekonštrukcie výpravnej budovy železničnej stanice v Prešove. Z dokumentov zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyplýva, že predpokladaná hodnota zákazky je 608.056 eur bez DPH.
„Predmetom zákazky je vykonanie podrobného prieskumu statiky a diagnostiky nosných konštrukcií, vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane projektu interiéru, geodetického zamerania, inžinierskej činnosti, zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania a autorského dohľadu na projekt ŽST Prešov, výpravná budova - komplexná rekonštrukcia budovy,“ uvádza sa v dokumente ÚVO.
Výpravná budova železničnej stanice v Prešove bola dokončená v roku 1989 a nachádza sa na Masarykovej ulici. Podľa zverejneného oznámenia objekt z vizuálneho, stavebno-technického i dispozičného hľadiska nespĺňa požiadavky kladené na budovu takého významu. Zároveň nespĺňa požiadavky z tepelno-technického hľadiska ani súčasné zákonom stanovené podmienky na energetickú hospodárnosť.
„Z tohto hľadiska je nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii tejto budovy, ktorá by ju zatraktívnila a dala možnosť na využitie jej potenciálu,“ píše sa v oznámení.
Lehota realizácie predmetu zákazky je rozdelená na viacero častí. Podrobný prieskum statiky a diagnostiky nosných konštrukcií, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, geodetického zamerania a projektu interiéru majú byť hotové do ôsmich mesiacov od súhlasu objednávateľa, teda písomnej výzvy. Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia alebo ohlášky vrátane majetkovoprávneho vysporiadania je stanovené do piatich mesiacov od schválenia projektovej dokumentácie. Ak nebude potrebné zabezpečovať majetkovoprávne vysporiadanie, lehota sa skráti na tri mesiace. Autorský dohľad má trvať počas realizácie stavby až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eurách bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. júla do 9.00 h.
Predmet zákazky má byť financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Programu Slovensko.
„Predmetom zákazky je vykonanie podrobného prieskumu statiky a diagnostiky nosných konštrukcií, vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane projektu interiéru, geodetického zamerania, inžinierskej činnosti, zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania a autorského dohľadu na projekt ŽST Prešov, výpravná budova - komplexná rekonštrukcia budovy,“ uvádza sa v dokumente ÚVO.
Výpravná budova železničnej stanice v Prešove bola dokončená v roku 1989 a nachádza sa na Masarykovej ulici. Podľa zverejneného oznámenia objekt z vizuálneho, stavebno-technického i dispozičného hľadiska nespĺňa požiadavky kladené na budovu takého významu. Zároveň nespĺňa požiadavky z tepelno-technického hľadiska ani súčasné zákonom stanovené podmienky na energetickú hospodárnosť.
„Z tohto hľadiska je nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii tejto budovy, ktorá by ju zatraktívnila a dala možnosť na využitie jej potenciálu,“ píše sa v oznámení.
Lehota realizácie predmetu zákazky je rozdelená na viacero častí. Podrobný prieskum statiky a diagnostiky nosných konštrukcií, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, geodetického zamerania a projektu interiéru majú byť hotové do ôsmich mesiacov od súhlasu objednávateľa, teda písomnej výzvy. Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia alebo ohlášky vrátane majetkovoprávneho vysporiadania je stanovené do piatich mesiacov od schválenia projektovej dokumentácie. Ak nebude potrebné zabezpečovať majetkovoprávne vysporiadanie, lehota sa skráti na tri mesiace. Autorský dohľad má trvať počas realizácie stavby až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eurách bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. júla do 9.00 h.
Predmet zákazky má byť financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Programu Slovensko.