Bratislava 29. januára (TASR) - V bratislavskej Starej tržnici v stredu vyhlásili víťazov ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2019. Ocenenia sa rozdávali v deviatich kategóriách. Organizátor ankety, spoločnosť Profesia, zaznamenala rekordný počet hlasujúcich. Víťazov ankety určili hlasy od 36.068 respondentov. Celkovo bolo do 8. ročníka nominovaných 189 firiem.



Hlasujúci vyberali najatraktívnejších zamestnávateľov podľa viacerých dôvodov. Medzi najčastejšie patrili kvalitné služby a produkty, silná a známa značka, dobré meno spoločnosti, príjemné pracovné prostredie a kolektív a ľudia. Platové ohodnotenie skončilo až na šiestom mieste. Možno tak vidieť, že ľudia na Slovensku sú pri výbere zamestnávateľa a určenia jeho atraktivity stále náročnejší. Pracovné miesta s dobrým platovým ohodnotením nie sú tak zďaleka jediným dôvodom, ktorý rozhoduje.



"Vnímanie ľudí sa za posledné roky mení. Informácie, ktoré získavame prostredníctvom našej ankety, nám napovedajú, že trh práce z pohľadu uchádzačov už zďaleka nie je iba o voľných pracovných miestach, osemhodinových pracovných časoch a pravidelnej výplate. Ľudia chcú viac. Aj z tohto dôvodu môžeme vidieť, že sa medzi najčastejšie dôvody dostali aj kvalitné služby či produkty firiem. Ľudia sa dnes stále viac zamýšľajú nad zmyslom svojej práce. Aj z tohto dôvodu chcú pracovať pre zamestnávateľov, ktorých produkty či služby nie sú v rozpore s ich vlastnými záujmami. Vidíme tu snahu ľudí o to, aby boli hrdí na to, čo robia," zdôraznila výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.



V kategórii médiá zvíťazila spoločnosť Markíza Slovakia, kategórii doprava a logistika spoločnosť cargo-partner, v kategórii cestovný ruch, gastro, hotelierstvo McDonald's Slovakia, v kategórii nemocnice a zdravotná starostlivosť si prvenstvo odnáša Dr. Max. V kategórii výroba a priemysel najviac zabodoval Slovnaft, v kategórii IT a telekomunikácie Eset. V kategórii bankovníctvo, financie a poisťovníctvo Slovenská sporiteľňa, v kategórii centrá zdieľaných služieb IBM a v kategórii obchod a služby spoločnosť Lidl Slovenská republika.