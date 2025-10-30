< sekcia Ekonomika
Vyhlásili výsledky súťaže Zelený Merkúr 2025
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Súčasťou 6. ročníka konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Cirkulárna ekonomika bolo po prvý raz aj vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže za dodržiavanie princípov obehového hospodárstva Zelený Merkúr. Prvé miesto získala spoločnosť ESPIK Group, Orlov. Druhé miesto získal registrovaný sociálny podnik SVDM, Trnava a tretie miesto spoločnosť Bomat, Veľké Orvište.
Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 14 firiem, pričom všetky splnili jej podmienky. Hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov organizátora a partnerov, posúdila predložené prihlášky a určila víťazov. Ceny víťazom odovzdal predseda SOPK Peter Mihók, ako predstaviteľ organizátora súťaže, a za partnera, Slovenskú agentúru životného prostredia, jej generálny riaditeľ Juraj Moravčík.
Diplom za splnenie podmienok súťaže dostali všetky ostatné prihlásené firmy, a to AGRO CS Slovakia, Veľké Dravce, Brother Industries (Slovakia), Krupina, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, DETOX, Banská Bystrica, Ecoplanet Slovakia, Gôtovany, EPUR, Brodzany, Greentech Slovakia, Banská Bystrica, MH Teplárenský holding, Bratislava, Natur-pack, Bratislava, Saker, Horný Hričov a Volkswagen Slovakia, Bratislava.
Súťaž vznikla v roku 2017 na pôde Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a zapojiť sa do nej mohli firmy iba z banskobystrického regiónu. Tento ročník súťaže už bol otvorený pre firmy z celého Slovenska. Novým partnerom sa popri Slovenskej agentúre životného prostredia stala Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
Cieľom súťaže je podporiť a zviditeľniť firmy podnikajúce v súlade s prírodou a s cieľmi udržateľného rozvoja a tiež upozorňovať na ich snahu dosahovať rovnováhu medzi hospodárskym a spoločenským rozvojom a pritom efektívne využívať prírodné zdroje. Konkrétnejšie, súťaž je zameraná najmä na prístupy vo výrobných modeloch a technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva.
