Vyhlásili výzvu na podporu výroby a uskladnenie zelenej elektriny

Bratislava 23. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rezort podporí projekty na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - batériových systémov. Z prostriedkov EÚ je na výzvu vyčlenených 63,74 milióna eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 až päť miliónov eur v závislosti od typu projektu, informovalo v pondelok MH.



Výzva má podporiť zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Rezort hospodárstva by chcel spolu s predchádzajúcou výzvou na budovanie OZE zabezpečiť do roku 2026 aspoň 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy.



Nenávratná finančná pomoc vo výške 63,74 milióna eur je rozdelená na dve časti. Prostriedky vo výške 11,74 milióna eur budú použité na projekty zamerané výlučne na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú slnečnú, veternú či geotermálnu energiu, energiu z biomasy, z bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd. Druhá časť prostriedkov vo výške 52 miliónov eur je určená pre projekty, ktoré sú okrem výstavby nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE zamerané aj na výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - batériového systému.



Podnikatelia môžu svoje projekty realizovať v rámci celej SR, pričom získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Žiadosti je možné podávať do 15. januára budúceho roka. Pri ich posudzovaní budú hlavnými kritériami nákladová efektívnosť projektu a využitie územia, v prípade druhej časti podpory aj pomer výkonu batériového systému a výkonu nového zariadenia na výrobu elektriny. Dôležitým faktorom je aj garancia environmentálnej udržateľnosti v súlade so zásadou "výrazne nenarušiť" a splnenie požiadaviek legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia.