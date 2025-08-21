< sekcia Ekonomika
Vyhlásili výzvu na podporu výskumu v oblasti digitálnej transformácie
Ministerstvo ráta s podporou 34 projektov. Spodná hranica podporených projektov bude od 300.000 eur, vrchnú hranicu rezort investícií zvýšil oproti zrušenej výzve na 2,2 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo štvrtok opakovane vyhlásilo výzvu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie v celkovej výške 45 miliónov eur. Predchádzajúcu výzvu ministerstvo zrušilo v polovici júla pre údajné závažné implementačné riziká a pochybenia. Firmy si žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty môžu požiadať do 30. septembra. Vo štvrtok o tom informoval na tlačovej konferencii štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.
Ministerstvo ráta s podporou 34 projektov. Spodná hranica podporených projektov bude od 300.000 eur, vrchnú hranicu rezort investícií zvýšil oproti zrušenej výzve na 2,2 milióna eur. Ďalšou zmenou má byť podľa Štefáneka výber hodnotiteľov, kde majú jednotlivé projekty hodnotiť výlučne slovenskí odborníci, zatiaľ čo v predchádzajúcej výzve mali byť súčasťou komisia aj zahraniční odborníci.
Výzva je určená pre malé, stredné aj veľké firmy, vysoké školy a vedecké inštitúcie. Spoločnosti môžu dostať od štátu preplatených až 60 % oprávnených nákladov. Prvou podmienkou je, aby sa podnik venoval experimentálnemu vývoju. V takom prípade by úspešná firma mala dostať preplatených 25 % oprávnených nákladov. Ďalších 20 % môže spoločnosť získať, pokiaľ je malým podnikom s obratom do desiatich miliónov eur a počtom zamestnancov do 50 ľudí. U stredných a veľkých firiem je táto časť podpory nižšia. Firmy, ktoré realizujú projekt mimo Bratislavy, by podľa Štefáneka mali mať nárok na preplatenie ďalších 15 % oprávnených nákladov.
Oprávnenými výdavkami sú mzdy existujúcich aj budúcich zamestnancov. Môžu to byť aj zamestnanci zamestnaní na dohodou o vykonaní práce, dohodu pracovnej činnosti, prípadne dohodu o brigádnickej práci študenta. Ďalšou kategóriou oprávnených výdavkov sú odpisy na technológie. Poslednou položkou je podľa štátneho tajomníka možnosť aplikovať tzv. paušálne vykazovanie alebo paušálne výdavky. Tie sú v porovnaní s predchádzajúcou výzvou navýšené na 20 %.
MIRRI chce mať výzvu vyhodnotenú do konca novembra. Štefánek zároveň upozornil, že oprávnené náklady si môžu úspešní uchádzači zarátať už odo dňa podania žiadosti.
