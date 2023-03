Vyhlásili výzvu za 9,9 mil. eur pre projekty so známkou excelentnosti

Bratislava 10. marca (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9,9 milióna eur, maximálna výška grantu je 2,5 milióna eur.



Výzvu pre ÚV SR realizuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, je otvorená do 31. decembra 2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. "Ide o jednu z prvých výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci plánu obnovy a odolnosti, ďalšie môžeme očakávať v priebehu najbližších týždňov," avizoval úrad.



Podporené budú výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator alebo EIC Transition programu Horizont Európa pre ich technologickú inovatívnosť. Zároveň však neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie finančne podporené. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.



Bližšie informácie k výzve môžu záujemcovia získať na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) vaia.gov.sk.