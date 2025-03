Vyhlásili výzvy na podporu intermodálnej dopravy z plánu obnovy

Bratislava 4. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlásilo dve výzvy na podporu intermodálnej dopravy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o výzvu na zavedenie nových trás v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava a o výzvu na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek. Žiadosti môžu záujemcovia podávať do 25. apríla. V utorok o tom informovala hovorkyňa MD Petra Poláčiková.



"V rámci výzvy na zavedenie nových trás v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava je k dispozícii 9 miliónov eur bez DPH, na výzvu na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek je vyčlenených 7,1 milióna eur bez DPH," uviedol rezort.



O financie môžu podľa MD žiadať subjekty v odvetví nákladnej dopravy súvisiacom s intermodálnou dopravou, ako sú železničné podniky, cestní nákladní dopravcovia, prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy alebo zasielatelia. Podmienkou je, aby žiadatelia mali sídlo alebo boli usadení na území Slovenska. Musia byť tiež zapísaní v registri partnerov verejného sektora.



"Príspevok na zavedenie novej trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava môže byť do výšky maximálne 49 % oprávnených výdavkov, v prípade nákupu nových prepravných jednotiek to je maximálne 30 %. Oba príspevky sa poskytujú formou refundácie," doplnilo ministerstvo.