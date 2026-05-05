Vyhlásiť manželstvo bude možné aj pred prezidentom či poslancom
Pri vyhlásení o uzavretí manželstva pred prezidentom, poslancom alebo členom vlády snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine, ktorým poslanci koaličnej SNS navrhli rozšíriť okruh osôb, pred ktorými možno urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Novelu s navrhovanou účinnosťou 1. septembra 2026 v utorok posunula NR SR do druhého čítania.
Snúbenci môžu v súčasnosti urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Pri vyhlásení o uzavretí manželstva pred prezidentom, poslancom alebo členom vlády snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby. „Zachováva sa uzavretie manželstva pred matričným úradom, prítomnosť matrikára aj doterajšia úprava uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste a pri priamom ohrození života,“ uviedli poslanci.
Návrh upravuje aj súvisiace ustanovenie o prípadoch, keď manželstvo nevznikne. Vychádza aj z matričného režimu, podľa ktorého je na zápis uzavretia manželstva príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa manželstvo uzavrelo, a matričný úrad vedie zbierku listín ako podklad na zápis do matriky. Návrh preto ponecháva uzavretie manželstva v rámci existujúceho systému vedenia matrík a nemení jeho vecný základ.
