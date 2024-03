Vyhlásiť súťaž na obchvat Prievidze chcú do konca marca

Prievidza 21. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje vyhlásiť nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa časti obchvatu Prievidze do konca prvého štvrťroka tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



Prvú súťaž na dodávateľa prác na stavbu I/64 - obchvat mesta Prievidza II. etapa I. stavba cestári zrušili ešte koncom vlaňajšieho roka. Vysvetlili to dôvodmi osobitného zreteľa, ktoré súviseli s podkladmi obstarávania. SSC preto pristúpila k úprave opisu zákazky, doplnení projektovej dokumentácie, zosúladeniu a úprave ostatných dokumentov, ktoré sú a majú byť súčasťou súťažných podkladov.



Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. "Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy I. stavby a ich výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice, s konečným cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom," skonštatovali cestári.



Trasa obchvatovej komunikácie podľa nich vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky - z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Náklady na realizáciu prác spoločnosť odhadla na 35.200.368,61 eura bez DPH. Stavbu budú cestári financovať cez Operačný program Slovensko. Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.



Prievidzská samospráva už skôr upozornila, že obchvat bude mať pre mesto ten najväčší význam, keď sa dokončia obe jeho etapy. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková na sociálnej sieti po rokovaní so zástupcami samosprávy mesta pred časom uviedla, že sa usilujú o zabezpečenie financií na vypracovanie štúdie realizovateľnosti prostredníctvom eurofondov v Programe Slovensko. Do jej prípravy chce MD SR aktívne zapojiť aj samosprávu.