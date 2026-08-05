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Vyhliadkové plavby na Dunaji sú pre nízky vodný stav obmedzené

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Na snímke pohľad na most SNP počas vyhliadkovej plavby na lodi Žilina. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na Devín sú zrušené.

Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Z dôvodu aktuálne nízkej hladiny vody Dunaja sú plavby na bratislavskom úseku obmedzené a na Devín zrušené. Prepravná spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (LOD) informovala o nútenom obmedzení plavieb na svojom portáli.

„Všetky vyhliadkové plavby na Devín sú do konca týždňa - do nedele 9. augusta - zrušené. Vyhliadkové plavby v rámci bratislavského okruhu premávajú v upravenom harmonograme,“ oznámil dopravca.

Spoločnosť tiež informovala, že pre nízku hladinu vody Dunaja bola nútená upraviť program plavby do Čunova s brunchom na lodi v sobotu 8. augusta. „Plavba prebehne ako vyhliadková na trase Bratislava - Čunovo - Bratislava bez možnosti kotvenia v Čunove,“ uviedla. Ide o nový termín namiesto pôvodne plánovanej plavby do rakúskeho Hainburgu.
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