Vyhliadky českej ekonomiky sa zlepšili, očakáva sa jej mierny rast

Praha 12. apríla (TASR) - České ministerstvo financií zlepšilo vyhliadky českej ekonomiky. Zatiaľ čo v prognóze na začiatku roka očakávalo tento rok jej pokles, teraz počíta s miernym rastom. Informoval o tom server novinky.cz.



Ministerstvo financií v najnovšej prognóze uvádza na rok 2023 rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,1 %. V januári ešte počítalo s poklesom o 0,5 %. V roku 2024 by sa tempo rastu malo podľa najnovších odhadov zrýchliť na 3 %, a to najmä v dôsledku obnovenia spotreby domácností.



Inflácia by mala dosiahnuť tento rok 10,9 %, v budúcom roku však ministerstvo očakáva jej výrazné spomalenie na 2,4 %. Práve vysoká inflácia v súčasnosti spomaľuje ekonomický rast a znižuje životnú úroveň Čechov. Pod mimoriadny rast spotrebiteľských cien sa podľa ministerstva podpisujú nielen potraviny, elektrina a zemný plyn, ale aj ďalší tovar a služby. Naopak, protiinflačne pôsobí posilňovanie kurzu koruny.



Ako však povedal minister financií Zbyněk Stanjura, "miera inflácie by mala začať rýchlo klesať a v 2. polroku by sa mala dostať pod 10 %". Zároveň uviedol, že už v budúcom roku sa inflácia vráti do blízkosti inflačného cieľa Českej národnej banky (ČNB), ktorý je stanovený na 2 %. Ministerstvo zredukovalo aj výhľad vývoja nezamestnanosti, ktorá by tento rok nemala presiahnuť 3 %, dodal Stanjura.



Čo sa týka deficitu verejných financií, ten by v tomto roku mal dosiahnuť 2,5 % HDP. Celkové zadlženie klesne podľa ministerstva na 43,5 % HDP z minuloročnej úrovne 44,1 % HDP.