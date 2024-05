Vyhliadky finančnej stability Švédska sa mierne zlepšili

Štokholm 27. mája (TASR) - Vyhliadky finančnej stability Švédska sa do určitej miery zlepšili a neistota sa zmiernila, krajina však naďalej zápasí s recesiou. Uviedol to v pondelok švédsky Úrad pre dohľad nad finančným trhom (FI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ideme správnym smerom a neistota sa zmiernila. Napriek tomu je situácia pre mnohé domácnosti a podniky zložitá. Zatiaľ je príliš skoro na to, aby sme si vydýchli, aj keď registrujeme určité pozitívne signály," povedal generálny riaditeľ FI Daniel Barr po tom, ako úrad zverejnil pravidelnú polročnú správu.



Vysoké dlhy, úrokové sadzby a ekonomický útlm zasiahli viaceré firmy na európskom realitnom trhu, švédsky realitný sektor však patrí spolu s nemeckým k najviac zasiahnutým. "Aj keď situácia v oblasti komerčných realít je v súčasnosti o niečo lepšia než pred šiestimi mesiacmi, mnohé podniky v tejto oblasti majú stále veľmi vysoké dlhy," upozorňuje správa FI, podľa ktorej je nevyhnutné, aby takéto podniky nezostali pasívne, ale pokračovali v redukcii dlhu.



Švédska ekonomika je od minulého roka v recesii, keď po medzikvartálnom poklese o 0,7 % v 2. štvrťroku 2023 klesla aj v ďalšom kvartáli, konkrétne o 0,1 %. Vtedy sa tak dostala do technickej recesie. V poklese však pokračovala ďalej a o 0,1 % klesla aj vo 4. štvrťroku minulého roka, ako aj v 1. štvrťroku tohto roka.



V medziročnom porovnaní zaznamenala švédska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka pokles o 1,1 %. Výsledky sú podstatne horšie, než sa čakalo. Analytici totiž počítali s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) iba o 0,2 %, čo by bolo rovnaké tempo poklesu ako vo 4. štvrťroku minulého roka. Vláda pritom očakáva, že tento rok ekonomika vzrastie o 0,7 % po minuloročnom poklese na úrovni 0,2 %.