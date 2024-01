Vyhliadky fúzií a akvizícií v Nemecku sú na začiatku roka pesimistické

Frankfurt nad Mohanom 20. januára (TASR) - Množstvo nedokončených kontraktov a neisté ekonomické vyhliadky spôsobili, že nemecké poradenské firmy očakávajú v oblasti fúzií a akvizícií veľmi slabý 1. kvartál, ako aj nízke príjmy v tejto oblasti počas celého roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Poradenské spoločnosti poukázali na prvých 10 dní tohto roka, za ktoré boli uzatvorené iba štyri kontrakty v hodnote 113 miliónov USD (103,79 milióna eur). Za rovnaké obdobie minulého roka sa v Nemecku uzatvorilo podľa spoločnosti Dealogic 45 kontraktov v celkovej hodnote 876 miliónov USD.



Aj v celej Európe bol začiatok roka slabý, keď za prvú dekádu januára bolo na kontinente uzatvorených 71 kontraktov za 2,2 miliardy USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka sa v Európe uzatvorilo 375 kontraktov v hodnote takmer 9 miliárd USD.



"Ekonomické výzvy, ktorým Nemecko čelí, povedú podľa všetkého k slabšiemu 1. štvrťroku (v oblasti fúzií a akvizícií)," povedal Bernd Egbers, partner v spoločnosti Astera Legal. Ako dodal, investičné spoločnosti budú s veľkou pravdepodobnosťou opatrnejšie pri realizácii väčších akvizícií.



"Vzhľadom na slabú aktivitu v oblasti fúzií a akvizícií na začiatku roka, neočakávame príliš prudké zvýšenie aktivity ani v nasledujúcich mesiacoch. S prudším rastom počítame až v roku 2025," povedal Rainer Langel, šéf oddelenia pre Európu, Blízky východ a Afriku v spoločnosti Macquarie Capital.



V minulom roku bolo Nemecko lídrom z pohľadu hodnoty fúzií a akvizícií v kontinentálnej Európe. Celkovo sa v krajine zrealizovali transakcie za 91 miliárd eur, ukázali dáta Dealogic. Napriek tomu to bola najnižšia hodnota od roku 2015. Navyše, aj z celosvetového hľadiska hodnota fúzií a akvizícií v minulom roku výrazne klesla a dosiahla najnižšiu úroveň za posledné desaťročie. Pre bankárov a iných poradcov pri fúziách a akvizíciách to znamená nižšie príjmy.



Čistý výnos investičného bankovníctva v Nemecku z fúzií a akvizícií dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 159 miliónov eur, uviedla firma Dealogic. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 95 %.



Navyše, od pandémie nového koronavírusu sa transakcie predlžujú. K dokončeniu kontraktu tak dochádza podstatne neskôr, než pred obdobím ochorenia COVID-19. Aj pri zvýšení aktivity v roku 2024 bude lehota medzi podpisom a dokončením kontraktu nejaký čas trvať. "To znamená, že mnohé z týchto kontraktov sa dokončia až v roku 2025," dodal Langel.