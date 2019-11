Mníchov 11. novembra (TASR) - Vyhliadky globálnej ekonomiky sa zhoršujú. Uviedol to v pondelok renomovaný nemecký inštitút pre výskum hospodárstva (Ifo) s odvolaním sa na výsledky svojho najnovšieho prieskumu. Tie ukázali, že ukazovateľ "klímy" vo svetovej ekonomike klesol na najnižšiu úroveň za desať rokov.



Konkrétne sa tento index svetovej hospodárskej klímy Ifo, ktorý mapuje situáciu v globálnej ekonomike v 4. štvrťroku 2019, znížil na -18,8 bodu z -10,1 bodu v predchádzajúcom kvartáli, uviedol mníchovský inštitút. To je najnižšia hodnota tohto indexu od 2. štvrťroka 2009, keď dosiahol -35,8 bodu.



Oba čiastkové indexy - súčasnej ekonomickej situácie aj index očakávaní budúceho vývoja - podľa Ifo výrazne klesli.



"Globálne hospodárstvo sa naďalej ochladzuje," uviedol vo svojom vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest, pričom poznamenal, že hospodárska klíma sa zhoršila "takmer vo všetkých regiónoch".



Prieskum sa uskutočnil v októbri, zapojilo sa do neho 1230 odborníkov zo 117 krajín. Podľa Fuesta signalizuje "výrazne slabší rast svetového obchodu, slabšiu súkromnú spotrebu a nižšiu investičnú aktivitu".