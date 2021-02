Vyhliadky na cestovné obmedzenia priniesli rezervácie domácich pobytov

Dublin 13. februára (TASR) - Až do konca januára evidoval Terry O’Toole len malý záujem írskych dovolenkárov o letné pobyty v prázdninových chatkách, ktoré spravuje, v malebnom regióne Connemara na západnom pobreží Írska.



Ale keď jeden z ministrov povedal v rozhlase, že je veľmi nepravdepodobné, že by Íri mohli toto leto ísť na zahraničné dovolenky, zaplavil ho priam "príval“ otázok.



Od chatiek v Connemara po berlínske hausbóty, cez švédsku prírodu až po britské pobrežie, záujem o domáce dovolenkové pobyty stúpa. Opatrní domáci turisti pre obavy zo zákazu cestovania do zahraničia a z karantén rezignovali na ďalšie leto v cudzine.



Dostupnosť je však veľmi obmedzená, upozornil O’Toole, šéf rezortu Love Connemara Cottages.



Ľudia majú stále záujem o dovolenky napriek pandémii nového koronavírusu, pre ktorú však budú musieť uprednostniť domáce rezorty pred pobytmi na slnečnom juhu.



O’Toole očakáva, že 80 % až 90 % z chatiek v rezorte Love Connemara’s bude zarezervovaných na júl a august už v priebehu tohto mesiaca.



Aj ďalší majitelia rekreačných zariadení v Írsku hlásia podobne veľký dopyt. Ľuďom sa totiž žiada aspoň zmena "scenérie" po mesiacoch obmedzeného pohybu.



Podobne sa vyvíja situácia aj v Británii, kde rýchlejšie očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zrejme prinesie operátorom dlhšiu sezónu. Už teraz vyzerajú rezervácie veľmi dobre, najmä na obdobie po máji, poznamenal Martin Sach, šéf asociácie Holiday Home.



Prevádzkovateľ rekreačného parku Center Parcs, ktorý ponúka širokú škálu aktivít od jazdy na koni až po maľovanie, uviedol, že rezervácie na máj sú veľmi silné a záujem stále stúpa.



Keďže niektorí ľudia vnímajú ubytovanie s vlastným stravovaním ako bezpečnejší spôsob dovolenky, spoločnosť Airbnb zaznamenala v Británii v posledný januárový týždeň nárast počtu vyhľadávaní letných pobytov na jej webových stránkach na viac ako dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



A v Írsku minulý týždeň vyhľadávania vzrástli až štvornásobne oproti prvým januárovým týždňom, uviedla Airbnb.



Keďže letoviská v Španielsku a Grécku môžu byť pre niektorých zahraničných turistov uzavreté, zvlášť pre turistov mimo tzv. schengenskej zóny, očakáva odľahlý polostrov Cornwall v juhozápadnom cípe Anglicka v roku 2021 obrovský dopyt.



Malcolm Bell, riaditeľ turistického združenia Visit Cornwall, regiónu, ktorý je známy vďaka svojim piesočnatým plážam a malebným rybárskym dedinám, eviduje o 50 % až 100 % viac rezervácií ako za "normálnych" okolností v tomto období roka.



Vyhliadky na cestovné obmedzenia a blokády však predstavujú druhé stratené leto pre ťažko postihnuté európske letecké spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné predpovedať, čo nastane, je plánovanie hlavnej sezóny pre leteckých dopravcov tipovacou hrou.



Niektoré spoločnosti však profitujú zo zmien dovolenkových plánov. Firme XXL, ktorá je najväčším maloobchodným predajcom športových potrieb v severských regiónoch, priniesol rozmach výletov na vidiek rýchle zotavenie sa potom, čo ju mierna zima v roku 2019 prinútila k výpredaju zásob pod cenu.



Švédi sa vrhli tiež na nákup letných domov v očakávaní cestovných obmedzení. Ceny „Sommerstugor“ sa tak v období november-január zvýšili o 12 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čím prekonali 7-% rast cien bytov, podľa údajov združenia realitných kancelárií Maklarstatistik.



V Nemecku zase nepredvídateľnosť pandémie vyvolala veľký záujem o "atraktívnu dovolenku na člne". Výsledkom je, že najväčšia európska požičovňa lodí Le Boat rýchlo buduje ďalšie, aby uspokojila dopyt.



S rezerváciami, ktoré sa minulý mesiac zvýšili o 60 %, Le Boat rozširuje svoju nemeckú flotilu o takmer 20 %, čiastočne presunom lodí z Francúzska do Nemecka.



Zdá sa teda, že aj keď rok 2021 „bude stále rokom krízy“, dovolenkové spoločnosti budú schopné aspoň vyrovnať niektoré zo svojich zimných a jarných strát, pričom štátna pomoc pomôže zabrániť vlne platobnej neschopnosti v tomto sektore.



Podľa odhadov Malcolma Bella z Cornwallu bude trvať 2,5 až 3 roky, kým sa odvetvie cestovného ruchu zotaví a vráti na "predpandemickú" úroveň.