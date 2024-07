Vyhliadky nemeckého trhu práce sa v júli mierne zlepšili

Norimberg 29. júla (TASR) - Vyhliadky nemeckého trhu práce sa tento mesiac mierne zlepšili, najnovšie údaje však stále znamenajú pokračovanie celkovej stagnácie na trhu. Uviedol to v pondelok norimberský Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB). Informovala o tom agentúra DPA.



Barometer IAB pre nemecký trh práce, ktorý vychádza z údajov a prognóz všetkých úradov práce v Nemecku, vzrástol v júli o 0,3 bodu na 100,4 bodu. To síce predstavuje zlepšenie vyhliadok, avšak do veľkej miery neutrálny výsledok, keďže jednotlivé údaje tvoriace celkový index sa pohybovali od 90 bodov, čo predstavuje negatívny vývoj na trhu, až po 110 bodov.



"Výhľad na trhu práce za posledný rok prakticky stagnuje," povedal Enzo Weber z IAB. Zároveň dodal, že vláda by mala urobiť opatrenia, aby sa situácia zmenila.



Čo sa týka čiastkových indexov zamestnanosti a nezamestnanosti, obidva zaznamenali mierne zlepšenie. Podindex zamestnanosti vzrástol v júli o 0,2 bodu na 102,5 bodu, čo predstavuje ďalší posun v pozitívnom teritóriu. Na druhej strane, čiastkový index nezamestnanosti sa síce zvýšil o 0,5 bodu na 98,3 bodu, naďalej však zotrváva v negatívnom teritóriu. Podrobnejšie údaje o vývoji na nemeckom pracovnom trhu zverejní Spolkový úrad práce v stredu 31. júla.