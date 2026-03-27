< sekcia Ekonomika
Analytici: Vyhliadky nemeckého trhu práce sa zlepšili
Marcový index zamestnanosti vzrástol na 93,4 bodu z februárovej úrovne 93,1 bodu.
Autor TASR
Mníchov 27. marca (TASR) - Znižovanie počtu pracovných miest v nemeckých firmách sa v marci mierne spomalilo. Ukázal to prieskum mníchovského ekonomického inštitútu Ifo, ktorý jeho výsledky zverejnil v piatok. Marcový index zamestnanosti, ktorý inštitút zostavuje, vzrástol na 93,4 bodu z februárovej úrovne 93,1 bodu. Analytici inštitútu však uviedli, že na dosiahnutie obratu na trhu práce to nestačí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Hoci firmy plánujú znižovať počet pracovných miest o niečo menej často, je ešte príliš skoro hovoriť o skutočnej zmene trendu,“ povedal vedúci prieskumov inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Poukázal pritom, že plány na redukciu počtu pracovných miest zostávajú v platnosti v takmer všetkých sektoroch, aj keď rušenie pracovných pozícií by malo byť menej výrazné ako v ostatnom období. „Proces štrukturálnych zmien v priemysle pokračuje,“ poznamenal Wohlrabe.
Vo firmách nemeckého sektora služieb a odvetvia stavebníctva sú plány na prepúšťanie a prijímanie nových zamestnancov zhruba v rovnováhe. Maloobchodný sektor však plánuje redukciu pracovných miest zintenzívniť.
Očakáva sa, že nemecká ekonomika sa tento rok vráti k miernemu rastu vďaka vládnemu stimulačnému balíku v hodnote 500 miliárd eur. Vojna v Iráne však spôsobuje značnú neistotu, predovšetkým pre prudko rastúce ceny energií. „Súčasná geopolitická situácia zostáva faktorom neistoty,“ povedal Wohlrabe. „Ak sa podmienky budú naďalej zhoršovať, mohlo by to opäť znamenať väčšiu záťaž pre trh práce,“ dodal.
