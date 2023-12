Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v závere roka výrazne zlepšili

Bern 29. decembra (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v poslednom mesiaci tohto roka výrazne zlepšili. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré v piatok zverejnil švajčiarsky ekonomický inštitút KOF. Informoval o tom server RTTNews.



KOF uviedol, že jeho kľúčový ukazovateľ vývoja švajčiarskeho hospodárstva na najbližšie obdobie zaznamenal v decembri rast na najvyššiu úroveň za posledných osem mesiacov. Barometer vývoja švajčiarskej ekonomiky vzrástol v decembri na 97,8 bodu z novembrovej hodnoty 97,2 bodu. To je najvyššia hodnota barometra od apríla tohto roka.



Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s miernym zhoršením vyhliadok a indexom na úrovni 97 bodov.



Z jednotlivých ukazovateľov zlepšili vyhliadky švajčiarskej ekonomiky najmä indikátory spojené s výrobným sektorom a tie v oblasti súkromnej spotreby. V rámci výrobného sektora sa zvlášť pozitívne vyvíjali ukazovatele z oblasti produkcie. To isté platí aj v prípade stavebného sektora.