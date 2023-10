Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa zhoršili

Bern 2. októbra (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky na najbližšie obdobie sa zhoršili. Poukazujú na to výsledky najnovšieho prieskumu švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF. Informoval o tom portál RTTNews.



Inštitút koncom minulého týždňa informoval, že jeho kľúčový ukazovateľ vývoja švajčiarskej ekonomiky v najbližšom období dosiahol v septembri 95,9 bodu. V porovnaní s augustom to predstavuje pokles o 0,3 bodu a najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace.



Napriek tomu je výsledok relatívne dobrý. Ekonómovia totiž počítali s prepadom ukazovateľa až na 90,5 bodu.



Pod mierny pokles barometra sa podpísalo niekoľko oblastí vrátane výrobného sektora. V oblasti výroby slabšie výsledky vykázali napríklad kovospracujúci, papierenský a chemický sektor. Na druhej strane, vyhliadky švajčiarskej ekonomiky do určitej miery podporili sektory financií, poisťovníctva a stavebníctva.