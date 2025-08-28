< sekcia Ekonomika
Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa zhoršili
Výrazne sa zhoršili vyhliadky v oblasti výroby a pohostinstva.
Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Vývoj švajčiarskej ekonomiky v najbližšom období nebude priaznivý. Naznačil to kľúčový indikátor, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky ekonomický inštitút KOF. Informoval o tom server RTTNews.
Podľa najnovšieho prieskumu KOF hodnota jeho ekonomického barometra v auguste klesla, pričom pokles bol výraznejší, než sa očakávalo. Zatiaľ čo v júli kľúčový indikátor dosiahol 101,3 bodu, v auguste predstavoval 97,4 bodu. Ekonómovia očakávali, že klesne na 98 bodov.
Navyše, hodnota barometra klesla pod jeho dlhodobý priemer. To poukazuje na zhoršenie vyhliadok vývoja švajčiarskej ekonomiky.
Výrazne sa zhoršili vyhliadky v oblasti výroby a pohostinstva. Situáciu čiastočne zmiernil čiastkový indikátor poukazujúci na zahraničný dopyt. Ten zaznamenal zlepšenie.
V rámci výrobného sektora vykázali negatívny vývoj takmer všetky segmenty. Horšie sa vyvíjali ukazovatele pre chemický a farmaceutický sektor, ako aj pre drevársky, sklársky a elektrotechnický priemysel. Zvlášť nepriaznivý vývoj vykázal ukazovateľ pre potravinársky sektor.
