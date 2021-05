Vyhliadky svetovej ekonomiky sa podľa OECD zlepšujú vďaka očkovaniu

Paríž 31. mája (TASR) - Vyhliadky svetovej ekonomiky sa zlepšujú vďaka pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej prognóze, pričom zvýšila svoj odhad rastu globálnej ekonomiky v roku 2021. Zároveň ale varovala pred pretrvávajúcimi rizikami, ako je nedostatok vakcín v rozvíjajúcich sa ekonomikách, čo robí svet zraniteľným voči novým variantom ochorenia.



Podľa najnovšieho odhadu organizácie so sídlom v Paríži globálna ekonomika by mala tento rok vzrásť o 5,8 % a na budúci rok o 4,4 %. V predchádzajúcej marcovej prognóze pritom OECD očakávala tento rok expanziu globálnej ekonomiky o 5,6 % a v roku 2022 o 4 % po vlaňajšom poklese o 3,5 % v dôsledku blokád na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



OECD skonštatovala, že aj keď sa hospodárska aktivita už vrátila na úroveň pred pandémiou, globálna ekonomika zatiaľ nedosiahla taký výkon ako pred tzv. zdravotnou krízou.



Hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová po zverejnení správy o vyhliadkach ekonomiky (Economic Outlook) uviedla, že globálne hospodárstvo je na ceste k zotaveniu, ale tento proces je nerovnomerný pre veľké rozdiely medzi regiónmi.



Zatiaľ čo vyspelým ekonomikám umožňuje pokrok pri očkovaní postupné opätovné otváranie, mnohé rozvíjajúce sa ekonomiky brzdia pomalé zavádzanie vakcín aj nové ohniská ochorenia COVID-19.



Existuje tak zvýšené riziko, že sa nedosiahne dostatočný postpandemický rast, skonštatovala OECD.



Podľa tejto organizácie centrálne banky vo vyspelých ekonomikách by mali udržiavať finančné podmienky uvoľnené a tolerovať infláciu vyššiu, ako sú ich ciele.



Značná voľná kapacita v globálnej ekonomike by mala pomôcť udržať tempo rastu inflácie na uzde napriek nedávnym cenovým tlakom, ktoré vyvolali prekážky v dodávateľskom reťazci pri opätovnom otvorení ekonomík.



Vlády by mali pokračovať v podpore domácností a firiem, kým nebude zaočkovaná dostatočná časť populácie na ochranu najviac exponovaných sektorov, uviedla OECD.



Pokiaľ ide o jednotlivé ekonomiky sveta, OECD zlepšila odhad hospodárskeho rastu USA vďaka stimulom v hodnote niekoľkých biliónov dolárov v tomto roku na 6,9 % zo 6,5 % v marcovej prognóze. Ale v prípade nasledujúceho roka ho naopak znížila na 3,6 % zo 4 % v marci.



Americký balík stimulov zvyšuje rast hospodárstva USA o 3 až 4 percentuálne body a o 1 % globálny rast, pričom do polovice roka 2021 sa americká ekonomika vráti na predkrízové úrovne, dodala OECD.



Ekonomika Číny sa už vrátila na predpandemickú úroveň. OECD predpovedá čínskemu hospodárstvu tento rok expanziu o 8,5 % a na budúci o 5,8 % po vlaňajšom zvýšení o 2,3 %. Domnieva sa tiež, že tempo rastu americkej a čínskej ekonomiky bude oveľa silnejšie ako v prípade iných významných ekonomík, ako sú Japonsko a Nemecko.



Eurozóne predpovedá OECD tento rok rast HDP o 4,3 % a v roku 2022 o 4,4 % po jeho znížení o 6,7 % v minulom roku. Najväčšie hospodárstvo regiónu Nemecko by malo tento rok vykázať rast o 3,3 %, ktorý sa v roku 2022 zrýchli na 4,4 %, zatiaľ čo vlani zaznamenalo pokles o 5,1 %.



Organizácia s 38 členmi, ktorí sa podieľajú zhruba 60 % na globálnom hrubom domácom produkte (HDP), zároveň ocenila rýchlu reakciu vlád na podporu svojich ekonomík.