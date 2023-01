Vyhliadky vývoja švajčiarskej ekonomiky sa zlepšujú

Zürich 30. januára (TASR) - Kľúčový ukazovateľ vývoja švajčiarskej ekonomiky zaznamenal na začiatku roka rast, druhý mesiac po sebe, pričom dosiahol najvyššiu hodnotu za sedem mesiacov. To naznačuje, že vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa ďalej zlepšujú. Poukázali na to v pondelok zverejnené najnovšie údaje švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF. Informoval o tom server RTTNews.



KOF uviedol, že jeho hlavný ukazovateľ vývoja ekonomiky na najbližšie obdobie zaznamenal v januári rast, druhý po sebe, pričom decembrové zvýšenie bolo prvé za šesť mesiacov. Barometer vývoja ekonomiky vzrástol v januári na 97,2 bodu oproti 91,5 bodu v decembri, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od júna minulého roka, v ktorom dosiahol 98,1 bodu.



Údaj za december bol revidovaný smerom nadol z pôvodne udávanej hodnoty 92,2 bodu, napriek tomu to však v porovnaní s novembrom predstavuje rast, keď v novembri dosiahol index 89,5 bodu. Januárový vývoj prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s rastom indexu iba na 93,3 bodu.



"Index stále zostáva pod strednodobým priemerom," uviedli zástupcovia KOF. Ako však dodali, napriek tomu sú vyhliadky švajčiarskej ekonomiky na začiatku roka podstatne menej pesimistické, než tomu bolo na jeseň roka 2022.