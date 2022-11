Vyhodnotili architektonickú súťaž na polyfunkčný dom v Trnave

Trnava 18. novembra (TASR) – Architektonická súťaž na bytový dom s polyfunkciou ohraničenom ulicami Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska v Trnave sa skončila prvenstvom bratislavskej spoločnosti A B.K.P.Š. Ateliér predložil najvhodnejšie riešenie pre objekt v centrálnej mestskej zóne na parkovisku pri obchodnom dome Jednota. Mesto vyhlásilo súťaž vlani v novembri, súťažný dialóg prebiehal vo viacerých fázach. Informuje o tom web Slovenskej komory architektov (SKA).



Súťaž zastrešila SKA. Vyhlasovateľ zaevidoval 19 žiadostí, z ktorých bolo po vyhodnotení 14 vyzvaných k predloženiu profesijného prístupu. Spomedzi uchádzačov, ktorí predložili profesijné prístupy, komisia zložená zo zástupcov komory a mesta vybrala troch účastníkov dialógu a následne vyhodnotila najlepší návrh. Súťažný dialóg pritom prebiehal vo viacerých fázach.



Mesto ráta s tým, že objekt postaví na parkovisku, ktoré teraz funguje pre zhruba 160 automobilov. Radnica úbytok plánuje riešiť podzemnou garážou, tá má slúžiť zároveň pre nových obyvateľov bytov a pre firmy, ktoré si tam otvoria prevádzky. Plocha parkoviska vznikla asanáciou historickej zástavby. Zadanie mesta na objekt bolo na garsónky do 35 m, jednoizbové byty do 40 m, dvojizbové do 60 m, trojizbové do 80 m a štvorizbové do 110 m.