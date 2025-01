Vyhodnotili tender na zhotoviteľa nového mosta na ceste I/64 v Porúbke

Porúbka 15. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhodnotila verejnú súťaž na zhotoviteľa nového mosta na ceste I/64 v obci Porúbka (okres Žilina). Ako vyplýva zo zverejnených dokumentov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, do tendra sa prihlásilo šesť stavebných firiem, pričom najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť Metrostav DS.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, momentálne prebieha proces podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami. "Po oboch podpisoch bude možné komunikovať cenu za rekonštrukciu, ktorá vzišla z verejného obstarávania," uviedla Lukáčová. Predpokladanú hodnotu zákazky pritom vyčíslili na približne 2,2 milióna eur.



SSC plánuje dodávateľovi odovzdať stavenisko do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. "Výstavba je stanovená na 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Práce na novom moste budú prebiehať sedem dní v týždni, a teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov," dodala Lukáčová.



Most v Porúbke je v havarijnom stave a jeho nevyhnutnú rekonštrukciu odložili pre vlaňajšiu sanáciu svahu nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine, keďže cesta I/64 bola jednou z obchádzkových trás. Musel byť preto podopretý, aby zvládal nápor dopravy. Stavebné práce súvisiace s podopretím mosta stáli takmer 215.000 eur.