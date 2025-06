Výhodný podnikateľský úver od SZRB s grantom až do výšky 25% úveru

Bratislava 16. júna (OTS) -Úver so zárukou NDF III. je zvýhodnený podnikateľský úver so zárukou od Slovak Investment Holding, podporený Plánom obnovy a Programom Slovensko 2021–2027. Je určený na financovanie investičného rozvoja a súvisiacich prevádzkových výdavkov malých a stredných firiem, vrátane mikropodnikov, s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti., v tejto súvislosti uviedol:Úver je zabezpečený zárukou zo strany National Development Fund III., s. r. o., zo skupiny Slovak Investment Holding až do výšky 80% istiny. SZRB bude poskytovať úvery do 300 000 eur bez potreby zabezpečenia záložným právom k majetku.Výška úveru môže dosiahnuť maximálne 2 812 500 eur, pričom reálna výška úveru závisí od disponibilného limitu pomoci de minimis. Podmienkou je, že prijímateľ neprekročil hranicu 300 000 eur kumulatívne za posledné 3 roky.Výhodou úveru je možnosť čerpania finančnej pomoci vo forme grantu, ktorý v závislosti od regiónu môže dosiahnuť max. výšku 20% vyčerpanej sumy úveru v prípade financovania projektov v najmenej rozvinutých okresoch. Tento grant sa nevzťahuje na projekty financované na území Bratislavského kraja. Klienti zo všetkých regiónov však môžu získať dodatočnú grantovú bonifikáciu vo výške 5% úveru, ak projekt spĺňa kritériá digitalizácie a automatizácie a/alebo princípy obehového hospodárstva. Sumárne je tak možné získať grant až vo výške 25% zmluvne dohodnutého úveru. Grant je určený na vyrovnanie časti istiny vo forme mimoriadnej splátky.• výška úveru 30 000 – 2 812 500 eur,• úver je zabezpečený zárukou NDF III. vo výške 80% istiny,• výška grantu podľa typu a lokalizácie projektu do 25%,• splatnosť investičného úveru max. 10 rokov a splatnosť prevádzkového úveru max. 5 rokov,• možnosť odkladu splácania úveru o 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia úverovej zmluvy.Viac informácií o podmienkach úveru nájdete na stránke SZRB: www.szrb.sk/produkty/uver-so-zarukou-ndf-iii/