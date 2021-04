Vyhovieť všetkým nie je v našich silách, hovorí inštruktor autoškoly

Snina 22. apríla (TASR) – Nútené prerušenie praktickej časti kurzov autoškoly spôsobilo, že po avizovanom uvoľňovaní opatrení, ktoré umožňuje aj opätovný návrat adeptov na získanie vodičského oprávnenia za volanty áut, inštruktori nestíhajú vyhovieť všetkým rovnako. Mnohí z nich si budú musieť počkať, aj keď by pre ukončenie kurzu urobili čokoľvek, povedal pre TASR inštruktor autoškoly s pobočkami v Snine a Humennom.



„Najprv vieme vyhovieť tým, ktorí mali rozbehnutý kurz v novembri, decembri a ktorí už jazdy mali. Ostatní, hoci už absolvovali aj jazdy na trenažéri, začnú jazdiť až potom," uviedol inštruktor autoškoly Jaroslav s tým, že uprednostňovanie určitých študentov súvisí s obmedzenými možnosťami inštruktorov vyplývajúcimi zo zákona. „Inštruktor môže denne urobiť len 12 vyučovacích hodín po 45 minút, žiak zas môže denne odjazdiť najviac tri vyučovacie hodiny," ozrejmil, pričom podotkol, že limitujúcim je aktuálne i zákaz vychádzania po 20:00. Autoškola, pre ktorú Jaroslav pracuje, sa preto snaží odjazdiť čo najviac hodín so žiakmi, ktorým už veľa hodín povinných jázd neostáva. Ako v tejto súvislosti doplnil, denne musí týmto argumentom odmietať jazdy mnohým svojim žiakom.



Otáznym však podľa neho je, či žiaci, ktorí praktickú výučbu prerušili, budú na skúšky, a teda i následné šoférovanie dostatočne pripravení. „Niektorým to hovorí ich vnútorné presvedčenie, že ešte majú rezervy, na iných to vidíme my sami," skonštatoval s tým, že ponuky na jazdy navyše však zvyčajne vrhajú na inštruktorov podozrenie, že zo žiakov „len ťahajú peniaze". Zároveň poukázal na skutočnosť, že za „stratu cviku" nemôžu sami študenti, ale nariadené opatrenia. Podotkol tiež, že prípadné jazdy navyše končiacich žiakov spôsobia len ďalšie oddialenie začiatku praktickej výučby žiakov, ktorí sa do kurzu prihlásili neskôr.



Podľa Jaroslavových slov sú i preto účastníci vodičských kurzov ochotní urobiť čokoľvek, len aby jazdiť mohli a aby kurz čím skôr ukončili. „Minule som sa pýtal, či by si robili testy aj každých 72 hodín, nie len raz za týždeň. Nenašiel sa ani jeden, ktorý by to neurobil," povedal. Ako doplnil, v autoškole, kde pracuje, vyžadujú od svojich žiakov potvrdenie o negatívnom teste nie staršie ako sedem dní aj v prípade, že už ochorenie COVID-19 prekonali. „Stále môžu byť nositeľmi," vysvetlil s tým, že prekrytie dýchacích ciest respirátormi u žiaka i inštruktora rovnako ako dezinfekcia interiéru vozidla medzi jednotlivými žiakmi sú samozrejmosťou.