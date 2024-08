Ocenenia Zlatý kosák 2024 majú svojich laureátov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je aj udeľovanie ocenenia Zlatý Kosák. Laureáti si ocenenie prevzali z rúk ministra Richarda Takáča, štátneho tajomníka Vladimíra Vnuka a generálneho riaditeľa výstaviska Agrokomplex Jozefa Pavleho.



"Chcem vyzdvihnúť obrovské nasadenie a oddanosť, ktorú chov zvierat vyžaduje sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Živočíšna výroba čelí mnohým výzvam, ale verím, že nové intervencie pripravené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú prísľubom lepšej budúcnosti pre celý sektor," povedal počas vyhodnotenia 17. Národnej výstavy hospodárskych zvierat a odovzdávaní ocenení Zlatý kosák v kategórií živočíšna výroba štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vladimír Vnuk. Dodal, že práca chovateľov je kľúčová nielen pre potravinovú sebestačnosť, ale aj pre zachovanie tradícií a formovanie krajiny.



Kategória živočíšna výroba získalo ocenenie ZLATÝ KOSÁK 2024



- plemenné býky Aubrac z družstva AGROSPOL Hontianske Nemce - jarky - zošľachtená valaška z PD Liptovské Revúce - plemenný baran zošľachtená valaška z rožňavskej AGROTRADE GROUP spol. s.r.o. - kolekcia holsteinských plemeníc z Poľnohospodárskeho výrobného a obchodného družstva Kočín - cementárky - býček GRAP a jalovička FANGA, ktoré prihlásilo Svojpomocné družstvo - jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej - kolekcia zvierat plemena Slovenské strakaté z PD Kozárovce - kolekcia pinzgauských jalovičiek z PD Trsteník - kolekcia jalovíc plemena Limousine z bardejovského TORNO s.r.o.



V kategórii rastlinná výroba získalo ocenenie ZLATÝ KOSÁK 2024



- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach za Slovenskú odrodu maku siateho MS Topas. - Pšenica letná - ozimná DESANA od HORDEUM s.r.o., Sládkovičovo SR. - Čestné uznanie za Slovenskú odrodu pšenice letnej PS Dobromila si odnieslo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky.



V kategórií potraviny získali ZLATÝ KOSÁK 2024



- ovocné nápoje na báze BIO Arónie od výrobcu ZAMIO, s.r.o., Trhovište - inovatívny, fermentovaný mäsový výrobok Tauris zverina Jelení fuet od TAURIS, a.s., Rimavská Sobota - Čestné uznanie získalo MILSY, a.s., Bánovce nad Bebravou za smotanové dezerty s príchuťami: mango a marakuja, ananás a kokos, kokos a vanilka, slaný karamel.



V kategórií mechanizácia získali ZLATÝ KOSÁK 2024



- PD Krakovany - Stráže za sejací stroj - WEAWING GD600 IT - Lewian Swiss, s.r.o., PD Tvrdošovce za univerzálnu bezorebnú sejačku - BORY 400 - Čestné uznanie v kategórii mechanizácia dostal ROGI-SK, s.r.o., Komárno za stroj na ochranu proti prízemným mrazom F-AIR-GO



V kategórií veda a výskum získali ZLATÝ KOSÁK 2024



- Rokosan s.r.o., Sečovce za patentovanú technológiu organického hnojenia Rokosan bez produkcie CO2. - STVR štúdio Banská Bystrica za televíznu reláciu - Farmárska revue. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky za vedeckú monografiu: M. Pastircák: Identifikácia, výskyt a rozšírenie mikroskopických húb na pšenici ozimnej v agroekologických podmienkach Slovenska, ktorá prepája výsledky vedeckého bádania v oblasti mykológie pšenice. - Technická fakulta, SPU, Nitra za elektro-mechanické zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky poľnohospodárskej, lesníckej a manipulačnej techniky. - Čestné uznanie aj v tejto kategórii získalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky za záchranu genofondu Slovenskej republiky.