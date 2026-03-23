Úrad vlády:Výjazdové rokovanie prinesie Nitrianskemu kraju investície
V okrese Komárno podporí vláda rozvoj dopravy, logistiky, bývania a vzdelávania.
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Výjazdové rokovanie vlády v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) prinesie konkrétne investície do infraštruktúry, bývania, verejných služieb aj priemyslu v okresoch Komárno, Levice, Šaľa, Nitra a Nové Zámky. Ich cieľom je podporiť ekonomický rast, zvýšiť kvalitu života a posilniť región, informoval o tom Úrad vlády SR. Rokovanie sa uskutoční po prvý raz v dvojdňovom formáte v dňoch 24. a 25. marca.
Podunajsko patrí medzi najvýznamnejšie regióny Slovenska, spája silnú priemyselnú základňu, poľnohospodársku tradíciu aj moderné investície. Charakteristický je úrodnou pôdou, rozvinutým agrosektorom, významným zastúpením priemyslu a energetiky vrátane jadrovej energetiky, ale aj bohatými kultúrnymi a ľudovými tradíciami. Špecifickým prvkom je dlhodobá symbióza slovenského a maďarského obyvateľstva.
Prvý deň výjazdového rokovania vlády SR bude sústredený na okresy s výrazným priemyselným a energetickým zázemím Komárno, Levice a Šaľa. Vláda pre ne vyčlení 2 milióny eur. Investície budú smerovať do dopravnej infraštruktúry, rozvoja hospodárskeho potenciálu a modernizácie verejných služieb. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť regiónu a zlepšiť každodenný život obyvateľov.
V okrese Komárno podporí vláda rozvoj dopravy, logistiky, bývania a vzdelávania. Okres Levice ako významné centrum energetiky ťaží z investícií do infraštruktúry, verejných služieb a rozvoja územia. V okrese Šaľa investície smerujú do modernizácie prostredia, podpory bývania a zlepšovania kvality života.
Druhý deň výjazdového rokovania vlády SR investície vo výške 2,5 milióna eur podporia rozvoj verejných služieb, strategických projektov a miestnych iniciatív v okresoch Nitra a Nové Zámky. Osobitný dôraz sa kladie na potenciál rastu vidieka a agroturizmu.
V okrese Nitra budú investície smerovať do projektov s celoslovenským významom, rozvoja inovácií, vzdelávania a moderného priemyslu. V okrese Nové Zámky investície podporia zamestnanosť, ako aj rozvoj obcí.
