Vyjednávači EÚ a Británie dospeli k návrhu obchodnej dohody

Brusel/Londýn 23. decembra (TASR) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Británie údajne dospeli ku kompromisu a náčrtu obchodnej dohody. Aktuálne pracujú na konečnom znení dohody.



Dohodu ešte stále musí schváliť britský premiér Boris Johnson aj EÚ, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. To podľa zdrojov znamená, že dohoda ešte nie je istá a akékoľvek oznámenie môže prísť až o niekoľko hodín.



Britská libra sa po správe prudko posilnila a so ziskom 1,6 % sa obchodovala po 1,3571 USD.



Johnson a šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v uplynulých dňoch niekoľkokrát osobne intervenovali i telefonovali v snahe o dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu. Prechodné obdobie, počas ktorého Británia zostáva súčasťou jednotného trhu a colnej únie, sa totiž skončí 31. 12.