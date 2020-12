Vyjednávači EÚ a Británie v najbližších hodinách zhodnotia rokovania

Brusel 3. decembra (TASR) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva vo štvrtok alebo v piatok (4. 12.) vyhodnotia celkový pokrok na rokovaniach o obchode po brexite. Uviedli to tri zdroje z bloku, ktoré nechceli byť menované.



Traja diplomati EÚ vo štvrtok vyjadrili tiež nádej, že do piatka alebo cez víkend bude možno schválená dohoda o voľnom obchode s Britániou po brexite.



Aj britský minister školstva Gavin Williamson pre televíziu Sky povedal, že na rokovaniach sa dosiahol „dobrý pokrok“, varoval však, že Londýn nepodpíše dohodu, ktorá nebude v jeho záujme.



Británia opustí spoločný trh a colnú úniu EÚ 31. decembra, keď sa skončí prechodné obdobie po jej vystúpení z bloku v januári 2020. Obe strany sa preto snažia dosiahnuť dohodu, ktorou sa bude riadiť ich obchod.



Slová diplomatov, že vyjednávači čoskoro prehodnotia celkový pokrok, sa všeobecne vnímajú ako pozitívny signál po týždňoch bezvýchodiskovej situácie, keď rokovania uviazli na troch sporných bodoch - rybolove, spravodlivej hospodárskej súťaži a mechanizmu riešenia sporov.



Podľa trojice diplomatov nasledujúcich 24 až 48 hodín bude rozhodujúcich.



Aj v predchádzajúcich mesiacoch však niekoľkokrát "svitla nádej" na dohodu, no bez výsledku.



Zlyhanie rokovaní a brexit bez dohody znepokoja finančné trhy a okrem ciel povedú aj zápcham na hraniciach, čo naruší dodávateľské reťazce, a to v čase, keď svet zápasí s obrovskými ekonomickými nákladmi na pandémiu ochorenia COVID-19.



"Je čas na pevné nervy a vieru," vyhlásil hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier, ktorý podľa vlastných slov verí, že existuje veľká šanca uzavrieť dohodu.



Aj írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney pre írsky rozhlas Newstalk povedal, že existuje šanca na dohodu v najbližších dňoch. Pripomenul, že čas sa kráti a rokovanie už nie je možné predlžovať.



Obe strany sa navzájom obviňujú zo zlyhania pri zabezpečení dohody.



Coveney však verí, že Británia chce dohodu, ale vláda premiéra Borisa Johnsona nie vždy konala tak, ako by mala. Poukázal pritom na plánovanú legislatívu, ktorá je v rozpore s časťami takzvanej zmluvy o rozvode. To podľa neho neukazuje na snahu vybudovať si pozitívne partnerstvo a vzťahy so svojím blízkym susedom EÚ.



Dohoda znamená "nájsť spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé podmienky pre obe strany, aj v oblasti rybolovu, čo sa ukázalo ako obzvlášť ťažké," dodal.