Vyjednávači europarlamentu odmietajú návrh sedemročného rozpočtu EÚ

Brusel 19. februára (TASR) - Vyjednávací tím Európskeho parlamentu (EP) pre budúci sedemročný rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027 v stredu uviedol, že nesúhlasí s návrhom, ktorý ako konečnú podobu predložil predseda Európskej rady Charles Michel.



Poslanci z vyjednávacieho tímu deň pred štvrtkovým mimoriadnym samitom EÚ v Bruseli oznámili, že aj napriek tomu, že sa v posledných niekoľkých týždňoch viackrát stretli s Michelom, jeho návrh na budúci viacročný finančný rámec (VFR) výrazne zaostáva za očakávaniami Európskeho parlamentu a za očakávaniami občanov EÚ.



"Tam, kde by sme očakávali značné investície na uskutočnenie Európskej zelenej dohody, digitálneho prechodu a silnejšej Európy, Michel potvrdil alebo prehĺbil škrty. Vo financovaní poľnohospodárstva, súdržnosti, výskumu, investícií do infraštruktúry, digitalizácie, malých a stredných podnikov, programu Erasmus, zamestnanosti mladých ľudí, migrácie, obrany a mnohých ďalších oblastí," uviedol EP v správe pre médiá.



Pokiaľ ide o príjmy, vyjednávací tím EP upozornil, že sa treba vyhnúť korekčnému mechanizmu pre daň z plastov a že do konečnej dohody o rozpočte treba zahrnúť jasný záväzok zaviesť dodatočné vlastné zdroje už v priebehu budúceho programovacieho obdobia (2021 - 2027).



Členmi vyjednávacieho tímu EP sú Johan Van Overtveldt (Belgicko), Jan Olbrycht (Poľsko), Margarida Marquesová (Portugalsko), José Manuel Fernandes (Portugalsko), Valérie Hayerová (Francúzsko) a Rasmus Andresen (Nemecko).



