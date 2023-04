Vyjednávači inštitúcií EÚ dosiahli dohodu o európskom zákone o čipoch

Brusel 19. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu dosiahnutú v utorok medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a členskými štátmi EÚ o európskom zákone o čipoch vrátane dohody o rozpočte pokrývajúcom túto oblasť.



Zákon o čipoch EK navrhla 8. februára. Dosiahnutie dohody v utorok večer potvrdilo švédske predsedníctvo v Rade EÚ.



Komisia pripomenula, že polovodiče sa stali centrom globálnych technologických pretekov. Nový zákon má posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť v tomto strategickom sektore.



Čipy sú základnými stavebnými kameňmi modernej digitálnej ekonomiky - od smartfónov a automobilov cez kritické aplikácie a infraštruktúry pre zdravotníctvo, energetiku, obranu, komunikáciu až po priemyselnú automatizáciu.



Európa je závislá od obmedzeného počtu ich dodávateľov mimo EÚ, najmä z Taiwanu a juhovýchodnej Ázie pri výrobe čipov, a od Spojených štátoch pri ich návrhu. Európsky zákon o čipoch má posilniť výrobné činnosti v Únii, stimuluje európskych dizajnérov a podporí inovácie v rámci celého hodnotového reťazca.



EÚ sa prostredníctvom tohto zákona snaží zdvojnásobiť svoj súčasný globálny trhový podiel v oblasti čipov do roku 2030 na 20 %.



Prvý pilier zákona – iniciatíva Čipy pre Európu – posilní vedúce postavenie Európy v oblasti technológií uľahčením prenosu znalostí z laboratória do tovární, preklenutím priepasti medzi výskumom a inováciami a priemyselnými aktivitami a podporou industrializácie inovatívnych technológií. Táto iniciatíva spojí investície z EÚ, členských štátov a súkromného sektora prostredníctvom Spoločného podniku pre čipy.



Iniciatíva bude podporená z verejných prostriedkov vo výške 6,2 miliardy eur, z ktorých 3,3 miliardy eur z rozpočtu EÚ bolo v utorok schválených na obdobie do roku 2027. Túto podporu doplní verejné financovanie vo výške 2,6 miliardy eur, ktoré sa plánuje pre polovodičové technológie.



Sumou 6,2 miliardy eur sa podporia činnosti, ako sú vývoj dizajnu a zriadenie pilotných liniek na urýchlenie inovácií a výroby. Iniciatíva pomôže zriadeniu kompetenčných centier rozmiestnených po celej Európe, ktoré poskytnú prístup k technickým odborným znalostiam a experimentovaniu, pričom pomôžu spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, zlepšiť schopnosti dizajnu a rozvíjať zručnosti. Na podporu začínajúcich podnikov a malých a stredných podnikov sa zaistí prístup k financiám prostredníctvom fondu pre čipy a špeciálneho investičného nástroja pre polovodičové kapitálové investície zriadeného v rámci InvestEU.



Druhý pilier zákona o čipoch bude stimulovať verejné a súkromné investície do výrobných zariadení pre výrobcov čipov a ich dodávateľov. To prispeje k celkovým verejným investíciám v sektore, ktoré sa odhadujú na 43 miliárd eur.



V rámci tretieho piliera zákon o európskych čipoch zavedie koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a EK na posilnenie spolupráce s členskými štátmi a medzi nimi, monitorovanie ponuky polovodičov, odhad dopytu, predvídanie nedostatku a v prípade potreby aktiváciu krízového stavu, čiže vopred určený špeciálny súbor opatrení, ktoré možno prijať.



Politickú dohodu dosiahnutú medzi vyjednávačmi teraz musia oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.