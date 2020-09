Vyjednávači z EÚ a Británie dúfajú, že sa podarí prielom v rokovaniach

Brusel 28. septembra (TASR) - Vyjednávači z Európskej únie (EÚ) a Británie dúfajú, že sa im tento týždeň podarí konečne dosiahnuť prielom na rokovaniach o obchode. Najnovšie kolo rozhovorov, ktoré odštartovalo v pondelok na poludnie, je totiž posledné pred vypršaním konečného termínu. Ten si obe strany stanovili na 15. október, keď sa začína summit lídrov EÚ.



Rokovania uviazli na dvoch kľúčových bodoch: dodržiavaní európskych pravidiel o hospodárskej súťaži v Británii aj po jej odchode z bloku a rybolovných kvótach. Ďalší spor vyvolal kontroverzný britský návrh zákona o vnútornom trhu, ktorý je porušením pôvodnej dohody o brexite.



Desiatky zástupcov oboch strán budú od pondelka hľadať kompromis. Britskí predstavitelia pritom naznačili, že v sporných otázkach by mohlo dôjsť k „pozitívnemu“ vývoju.



Londýn aj Brusel sa zhodujú na tom, že dohodu o voľnom obchode je potrebné uzavrieť do polovice októbra, aby bol dostatok času na jej ratifikáciu pred nadobudnutím platnosti 1. januára 2021.



Ak sa im to nepodarí, ich vzájomný obchod sa bude po novom roku riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, čo znamená zavedenie ciel a kvót, a to takmer určite spôsobí chaos na oboch stranách Lamanšského prielivu.



Hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier a jeho kolega David Frost sa minulý týždeň stretli, aby pripravili toto kolo rozhovorov. Londýn ich stretnutia pritom označil za „konštruktívne“.



Ale európski diplomati zostávajú opatrní, pokiaľ ide o možný prielom. Upozorňujú pritom, že ak sa rokovania nepohnú dopredu, bude "mať tento proces veľké problémy“.



Podpredseda Európskej komisie Maroš Sefčovič privítal v pondelok o 12. hodine v Bruseli britského kolegu Michela Govea, spoločného predsedu koordinačného výboru EÚ - UK, ktorý dohliada na vykonávanie dohody o tzv. rozvode.



Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney, ktorého krajina utrpí najväčšie straty v prípade kolapsu rokovaní, v tejto súvislosti uviedol, že Brusel neschváli obchodnú dohodu, ak bude Londýn ďalej hroziť porušením dohody o rozvode.



Členské štáty EÚ nahnevalo rozhodnutie britského premiéra Borisa Johnsona presadiť v britskom parlamente návrh zákona o zmene pôvodnej dohody o brexite, aj keď je to, ako vláda v Londýne sama pripustila, porušenie medzinárodného práva.



Brusel má v úmysle podniknúť právne kroky proti tomuto opatreniu, rozhodol sa však pokračovať v rokovaniach o obchode, keďže návrh zákona musí v Británii prejsť cez Dolnú snemovňu a Snemovňu lordov.



Diplomati dúfajú, že dôjde k výraznému pokroku pred októbrovým summitom, ale obávajú sa tiež, že spory sa môžu natiahnuť až do novembra.



Spojené kráľovstvo a EÚ pracujú na obchodnej dohode od marca. Británia pritom trvá na tom, že rozhovory môžu trvať iba do decembra.



Faktom tiež je, že aj predchádzajúce rokovania o odchode Británie z bloku mali dramatický priebeh. Vlani v októbri uviazli tiež v slepej uličke. K prelomu došlo až po stretnutí Johnsona s bývalým írskym premiérom Leom Varadkarom.



Návrh britského zákona o vnútornom trhu, ktorý by Londýnu umožnil ignorovať to, čo už bolo dohodnuté s EÚ, sa v stredu (30. 9.) presunie do Snemovne lordov.



Horná komora britského parlamentu by mohla požiadať o zmeny v návrhu zákona. EÚ dala jasne najavo, že návrh zákona v súčasnej podobe neakceptuje.



Francúzsky minister pre európske záležitosti Clement Beaune cez víkend uviedol, že šance na obchodnú dohodu sú „mierne“ nad 50 %.