Vyjednávači z EÚ a Británie sa pravdepodobne cez víkend opäť stretnú

Londýn 4. novembra (TASR) - Vyjednávači z Británie a Európskej únie (EÚ) odporučia obom stranám, aby počas víkendu začali v Londýne nové kolo rozhovorov o obchode po brexite. Uviedli to londýnske noviny Times.



Podľa nich sa očakáva, že hlavný britský vyjednávač David Frost a Michel Barnier z EÚ odporučia pokračovať v rokovaniach. EÚ a Británia stále nedosiahli prelom v troch sporných bodoch, uviedli obe strany v utorok (3. 11.).



Po takmer dvoch týždňoch intenzívnych rozhovorov v snahe uzavrieť dohodu o obchode, ktorá by obom stranám ušetrila bilióny eur, sa stále nepodarilo prekonať rozdielne názory na rybolov, pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a mechanizmus urovnávania sporov.



Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney upozornil, že čas sa kráti a hrozí, že sa dohodu nepodarí zabezpečiť v potrebnom termíne. Uviedol tiež, že aj keď dosiahol určitý pokrok v otázke hospodárskej súťaže, stále nie je dostatočný.



„Ak nebude existovať základný súbor pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a ak nebude existovať riadiaca štruktúra, ktorá by dokázala riešiť spory, potom podľa môjho názoru nebude existovať obchodná dohoda,“ povedal Coveney na on-line konferencii. „V tejto oblasti sa dosiahol určitý pokrok, ale ešte zďaleka nie je uzavretá,“ doplnil.



Dohodu je pritom potrebné uzavrieť do 15. novembra, aby mohla byť ratifikovaná Európskym parlamentom skôr, ako na konci roka vyprší prechodné obdobie. Počas neho sa obchod riadi pravidlami EÚ ako za čias členstva Británie v bloku.



Firmy dúfajú, že časová tieseň a pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla veľkú časť Európy, by mohli sústrediť pozornosť na dohodu, aby sa zabránilo chaosu v obchode, energetických väzbách a v letectve.



Ale ani potom nebudú britská vláda a firmy pripravené, citujú noviny think tank Institute for Government (IfG), podľa ktorého sa Spojené kráľovstvo v januári nevyhne narušeniu obchodu, či už s dohodou alebo bez nej.



Rybolov, symbolické odvetvie pre stúpencov brexitu v Británii, sa ukazuje ako obzvlášť zložitý problém. Londýn trvá na každoročných rokovaniach o kvótach, zatiaľ čo EÚ požaduje dlhodobejšiu perspektívu pre svoj rybársky priemysel.



„Zatiaľ sme nenašli riešenie týkajúce sa rybolovu,“ uviedol na tlačovom brífingu hovorca Európskej komisie. „Zatiaľ tam nie sme. Čaká nás ešte veľa práce,“ dodal.



„Pokrok dosiahneme iba vtedy, ak EÚ akceptuje realitu, že Spojené kráľovstvo bude mať právo kontrolovať prístup do svojich vôd,“ reagoval hovorca britského premiéra Borisa Johnsona.



Británia v januári vystúpila z EÚ po viac ako 40 rokoch členstva, ale rozhovory o budúcich vzťahoch oboch strán už mesiace viaznu.



Diplomat z EÚ naznačil, že vyjednávač bloku Michel Barnier podá triezve hodnotenie najnovších výsledkov v stredu na krátkom brífingu so zástupcami 27 štátov bloku.



Priebeh rozhovorov bol často „trpký“ a situáciu zhoršil aj návrh novej legislatívy Británie, ktorý je porušením predchádzajúcej dohody o tzv. rozvode s EÚ.



Brusel v reakcii na to začal právne konanie a upozornil, že nezavedie žiadnu novú obchodnú dohodu s Britániou, pokiaľ Londýn nesplní svoje predchádzajúce záväzky.