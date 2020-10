Vyjednávači z EÚ by mali obnoviť rokovania s Britániou o obchode

Brusel 21. októbra (TASR) - Vyjednávači z Európskej únie by mali vo štvrtok (22. 10.) odcestovať do Londýna s cieľom obnoviť obchodné rokovania s Britániou. Uviedli to v stredu dva zdroje z EÚ, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ak sa tak stane, obe strany sa opätovne pokúsia zachrániť obchod za miliardy dolárov ročne.



Odchod Británie z EÚ bez obchodnej dohody by zasiahol všetky sektory hospodárstva na jednej aj druhej strane, od výrobcov cez dopravu, maloobchod až po agrosektor, a to v situácii, keď ekonomiku Británie aj krajín EÚ negatívne ovplyvňuje pandémia nového koronavírusu.



Podľa dvoch diplomatických zdrojov z EÚ by vyjednávači Európskej únie mali odcestovať do Londýna s cieľom obnoviť celkové rokovania o obchode už vo štvrtok 22. októbra, uviedla agentúra Reuters. Už skôr v priebehu dňa predseda Európskej rady Charles Michel v Európskom parlamente uviedol, že čas "sa rýchlo kráti". Ako dodal, EÚ je pripravená intenzívne rokovať o všetkých otázkach, je to však Británia, ktorá sa musí rozhodnúť, ako ďalej.



Podľa Michela práve rozhodnutie Londýna stanoví, aký bude prístup Británie na vnútorný trh Európskej únie. Ako v tejto veci povedal na pôde Európskeho parlamentu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, "dohodu je ešte stále možné dosiahnuť".