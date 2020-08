Vyjednávači z USA a Číny by mali hovoriť o prvej fáze obchodnej dohody

Washington 15. augusta (TASR) - Vyjednávači zo Spojených štátov a Číny by mali v sobotu diskutovať o prvej fáze obchodnej dohody, ktorú dve najväčšie svetové ekonomiky podpísali začiatkom tohto roka. Teda krátko predtým, ako vypukla pandémia nového koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla svetovú ekonomiku. Vzťahy medzi oboma krajinami sa odvtedy zmenili k horšiemu.



Januárová dohoda Washingtonu s Pekingom nastolila čiastočné prímerie v ich obchodnom spore. Prinútila Peking zaviazať sa k dovozu ďalších amerických výrobkov za 200 miliárd USD (169,30 miliardy eur) počas dvoch rokov, a to od automobilov cez stroje, ropu až po poľnohospodárske výrobky.



Čínske nákupy tohto tovaru však zaostávajú. Americký prezident USA Donald Trump medzitým zintenzívnil rétoriku proti Číne pred očakávaným tvrdým bojom o opätovné zvolenie v novembrových prezidentských voľbách. To vyvoláva otázky o osude dohody, ako aj o možnosti dosiahnutia jej druhej fázy.



Podľa analytikov výsledok sobotných rozhovorov naznačí, či sú obe strany ochotné pokračovať v nich alebo sa ich vzťahy budú ďalej zhoršovať. Vlády USA ani Číny zatiaľ nepotvrdili sobotné rokovania, dohoda však nariaďuje stretnutia každých šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti, čo pripadá na túto sobotu.



Analytici vzhľadom na veľké napätie medzi oboma stranami neočakávajú, že rozhovory prinesú výrazné zmeny po tom, ako pandémia nového koronavírusu spôsobila historický pokles globálneho hospodárstva a obchodu. Domnievajú sa tiež, že ak k niečomu dôjde, katalyzátorom bude Washington.



Podpis dohody vo Washingtone začiatkom roka medzitým zatienili Trumpove vyhlásenia, že Čína nesie vinu za pandémiu nového koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v tejto ázijskej krajine. A situáciu ešte zhoršil tvrdý zásah Číny proti Hongkongu. Washington naň reagoval sankciami.



Najnovšie prilialo olej do ohňa nariadenie prezidenta Trumpa zakázať čínskym internetovým aplikáciám TikTok a WeChat pôsobenie v USA.



Americký obchodný zástupca USA Robert Lighthizer v júni uviedol, že pre druhú fázu dohody je dôležité, aby si Čína plnila svoje záväzky. Ale v ten istý mesiac poradca čínskej štátnej rady povedal, že ochorenie COVID-19 zasiahlo obchod a že vzťahy medzi krajinami sú „veľmi neuspokojivé“.



„Čína dúfa, že americká strana zastaví svoje reštriktívne opatrenia a diskriminačné praktiky voči čínskym spoločnostiam a vytvorí podmienky na uskutočnenie prvej fázy obchodnej dohody,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien v piatok (14. 8.) na pravidelnej tlačovej konferencii.



Americký Petersonov inštitút medzinárodnej ekonomiky v tejto súvislosti uviedol, že čínske nákupy amerických poľnohospodárskych produktov neboli koncom júna ani zďaleka na úrovni, na ktorej mali byť v tom čase. Presnejšie, dosiahli iba 39 % cieľa pre 1. polrok 2020, aj keď Čína tvrdí, že to bolo 48 %.



Niektorí experti sa domnievajú, že vzhľadom na nečakanú katastrofu v podobe pandémie by sa mohli upraviť niektoré ciele dohody. Aj keď vzhľadom na to, že Trump opakovane útočil na Peking, bude pre neho ťažké zmeniť dohodu pred prezidentskými voľbami. Môže sa nakoniec stať, že pred zmenou a doplnením dohody dá prednosť jej zrušeniu krátko pred voľbami v USA.



(1 EUR = 1,1813 USD)