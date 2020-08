Vyjednávači z USA a Číny potvrdili pokračovanie v obchodnej dohode

Peking 25. augusta (TASR) - Najvyšší čínski a americkí vyjednávači spolu v utorok telefonovali a opätovne potvrdili svoj záväzok pokračovať v prvej fáze ich obchodnej dohody. Poskytli tak nervóznym trhom potrebnú úľavu.



Na telefonickej konferencii sa zúčastnili americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin, ktorí hovorili s čínskym vicepremiérom Liuom Chem. Bol to ich prvý formálny dialóg od začiatku mája a došlo k nemu v čase, keď napätie medzi oboma krajinami opäť stúpa, čo vyvolalo obavy o osud dohody.



„Obe strany vidia pokrok a sú odhodlané podniknúť kroky potrebné na zabezpečenie úspechu dohody,“ uviedol úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) vo vyhlásení.



Čína pritom zaostáva v nákupe tovaru z USA v rámci prvej fázy dohody. Prispela k tomu pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády.



Telekonferencia sa mala pôvodne uskutočniť 15. augusta, teda šesť mesiacov od nadobudnutia platnosti prvej fázy obchodnej dohody. Bola však odložená. Americký prezident Donald Trump, ktorý na Čínu často útočí, keďže pandémia sa rozšírila do sveta práve z tejto ázijskej krajiny, pritom minulý týždeň uviedol, že rozhovory s Čínou odložil, pretože „s nimi už nechce rokovať“.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa od začiatku roka zhoršili nielen v dôsledku pandémie, ale aj pre ďalšie problémy vrátane nového zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, sporných teritoriálnych nárokov Číny v Juhočínskom mori a obvinení v USA z bezpečnostných hrozieb, ktoré predstavujú čínske technologické firmy.



Čínske ministerstvo obchodu v utorok potvrdilo, že obe krajiny uskutočnili „konštruktívny dialóg“ a súhlasili s pokračovaním prvej fázy obchodnej dohody.



USTR zase uviedol, že sa „zaoberali krokmi, ktoré Čína podnikla na uskutočnenie štrukturálnych zmien“ v otázkach ako je ochrana práv duševného vlastníctva, odstránenia prekážok pre americké firmy v sektore finančných služieb a poľnohospodárstva, i odstránenia nútených transferov technológií. „Strany diskutovali aj o významnom náraste nákupov amerických výrobkov zo strany Číny a o budúcich krokoch potrebných na zavedenie dohody,“ dodal úrad.



Čínske nákupy amerického tovaru výrazne zaostávajú za dohodnutým cieľom, ktorým je nárast importu z USA v prvom roku o 77 miliárd USD (64,99 miliardy eur).



A hoci Čína nedávno zvýšila nákup poľnohospodárskych produktov vrátane sójových bôbov, ani zďaleka neplní svoj záväzok v oblasti nákupu agroproduktov za 36,5 miliardy USD, s čím Trump počítal a chcel to využiť na posilnenie svojej podpory vo farmárskych štátoch, ktoré mu pomohli zvíťaziť vo voľbách v roku 2016.



Podľa príslušného amerického úradu z USA sa exportoval v prvej polovici roka do Číny tovar len za 7,274 miliardy USD. Aj v prípade energií Čína v 1. prvom polroku importovala z USA iba 5 % z dohodnutých nákupov. Čínske štátne ropné spoločnosti však v týždňoch pred pôvodne plánovaným termínom konferencie (15. 8.) zvýšili rezervácie tankerov, aby v auguste a septembri prepravili najmenej 20 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) americkej ropy.



(1 EUR = 1,1847 USD)