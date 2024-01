Výkaz o zdravotne postihnutých zamestnancoch treba zaslať elektronicky

Bratislava 16. januára (TASR) - Zamestnávatelia prvý raz podajú výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 elektronicky, a to najneskôr do 31. marca. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. Upozornilo na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Chceme takto zefektívniť komunikáciu medzi zamestnávateľmi a úradmi práce a uľahčiť tak zamestnávanie zdravotne znevýhodnených občanov. Očakávame, že sa urýchli spracovanie a celkové vyhodnocovanie kontrol," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



V predchádzajúcom období museli firmy posielať výkazy poštou, alebo ich osobne podať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto výkazy musia v súčasnosti zaslať elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.



V roku 2022 podalo podľa dát Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR výkaz takmer 12.000 zamestnávateľov. Povinnosť zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením si pritom splnilo 75 % z nich. Zvyšní zamestnávatelia si svoju povinnosť splnili tak, že zadali zákazky, vďaka ktorým zamestnali ľudí so zdravotným postihnutím alebo uhradili tzv. špeciálny odvod.