Októbrové výkazy poistného nepredložili tisícky zamestnávateľov

Bratislava 12. januára (TASR) - Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona, ktorá sprísnila pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, akoby mal nedoplatok poistného. A to bez ohľadu na to, či zamestnávateľ odviedol poistné alebo bez ohľadu na to, aká výška odvodovej povinnosti by z výkazu vyplývala.



"Takéto postavenie v Sociálnej poisťovni má pre podnikateľský subjekt negatívne následky v praktickom fungovaní. Ak orgán verejnej moci napríklad prokuratúra, polícia, ale aj samospráva požiada poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov, Sociálna poisťovňa zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti. Zamestnávateľovi tak hrozí, že budú vylúčení z verejného obstarávania, alebo od štátu nedostanú dotácie či stimuly," upozornil hovorca poisťovne Peter Višváder.



Orgán verejnej moci môže žiadať Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov aj vtedy, keď preveruje, či subjekt napríklad spĺňa podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov dvoch percent dane na poskytovanie sociálnych služieb, na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania cudzincov alebo aj v ďalších situáciách.



"Je preto v záujme všetkých zamestnávateľov, aby si plnili nielen odvodové povinnosti, ale aj povinnosti súvisiace so včasným zasielaním mesačných výkazov. Napriek tomu Sociálna poisťovňa v decembri musela tisícky zamestnávateľov upozorniť na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov," dodal hovorca.



Išlo o výkazy za október 2019. Na základe upozornenia mesačné výkazy dodatočne poslalo 1228 zamestnávateľov. Zamestnávatelia, ktorí si nesplnili túto svoju zákonnú povinnosť, sú už v súčasnosti považovaní za neplatičov.