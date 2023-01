Výkon bloku atómovej elektrárne v maďarskom Paksi pre poruchu klesol

Budapešť 19. januára (TASR) - Výkon tretieho bloku atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi vo štvrtok nadránom klesol na polovicu potom, čo pre poruchu elektrického zariadenia prešla prevádzka bloku do ochranného režimu. Podľa agentúry MTI to oznámila spoločnosť MVM Paksi Atomerőmű Zrt. na svojej webovej stránke, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Experti zisťujú príčiny poruchy a pracujú na jej odstránení, uvádza elektráreň.



Národná agentúra pre atómovú energiu (OAH) uviedla, že tretí blok pracuje s výkonom 253 megawattov, pričom ďalšie tri bloky s výkonom nad 500 megawattov.



Prvý blok atómovej elektrárne v Paksi uviedli do činnosti v decembri 1982. V nasledujúcich piatich rokoch spustili ďalšie tri reaktory. V súčasnosti je rozpracovaný projekt výstavby dvoch nových blokov v hodnote 12 miliárd eur na základe maďarsko-ruskej medzištátnej dohody.



