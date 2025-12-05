< sekcia Ekonomika
Výkon francúzskeho aj španielskeho priemyslu v októbri vzrástol
Autor TASR
Paríž/Madrid 5. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku aj v Španielsku v októbri vzrástla. Oznámili to v piatok štatistické úrady v oboch krajinách. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa francúzskeho štatistického úradu INSEE sa priemyselná produkcia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri zvýšila o 0,2 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástla o 0,7 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí v októbri očakávali pokles priemyslu o 0,3 %.
Produkcia vo výrobnom sektore pritom v októbri medzimesačne klesla o 0,1 %, čo ostro kontrastuje s jej zvýšením o 0,9 % v septembri. V banskom a ťažobnom sektore vo Francúzsku sa však októbrová produkcia zvýšila o 1,8 %, zatiaľ čo v septembri bola stabilná.
V medziročnom porovnaní sa výkon francúzskeho priemyslu v októbri 2025 zvýšil o 1,1 %.
Aj v Španielsku, vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny, priemyselná produkcia v októbri 2025 medziročne vzrástla, už ôsmy mesiac po sebe, a to o 1,2 %. Tempo jej rastu sa však spomalilo z revidovaných 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa španielska priemyselná produkcia v októbri zvýšila o 0,7 % po smerom nadol revidovanom náraste o 0,3 % v septembri.
Za prvých desať mesiacov roka 2025 španielska priemyselná produkcia vzrástla o 1,1 %.
