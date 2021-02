Výkon hospodárstva USA by sa mal v priebehu 1. polroka zlepšovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Washington 22. februára (TASR) - Výkon hospodárstva USA by sa mal v priebehu 1. polroka 2021 postupne zlepšovať. Signalizuje to najnovší prieskum inštitútu Conference Board, ktorý odhalil, že popredný ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky sa v januári zvýšil viac, ako sa čakalo.Konkrétne kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, v januári vzrástol o 0,5 % na 110,3 bodu po decembrovom revidovanom zvýšení o 0,4 %.Ekonómovia pritom očakávali, že tempo jeho rastu v prvom mesiaci tohto roka zostane na pôvodnej decembrovej úrovni 0,3 %.Vzhľadom na zrýchľovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 je pravdepodobné, že trh práce v USA a celkový hospodársky rast sa budú ďalej zlepšovať aj do konca tohto roka, poznamenal Ataman Ozyildirim, riaditeľ ekonomického výskumu v Conference Board.Dodal, že inštitút teraz predpovedá ekonomike USA v roku 2021 nárast o 4,4 % po poklese o 3,5 % v roku 2020.Inštitút poznamenal, že väčší ako očakávaný rast kľúčového indexu LEI odráža pozitívne výsledky siedmich z desiatich čiastkových ukazovateľov, ktoré ho tvoria.Najvýraznejšie prispeli k januárovej hodnote LEI čiastkový index stavebných povolení, priemerný týždenný počet odpracovaných hodín a index nových objednávok.Prieskum ukázal tiež, že čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa v januári mierne zvýšil o 0,2 % na 103,3 bodu po náraste o 0,1 % v decembri. Subindex, ktorý odráža hodnotenie minulej situácie v ekonomike, v januári klesol o 0,6 % na 106,2 bodu. Tempo jeho poklesu sa zvýšilo z 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.