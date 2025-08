Výkon priemyslu vo Francúzsku v júni medzimesačne vzrástol

Paríž 5. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku, druhej najväčšej ekonomike eurozóny, sa v júni 2025 zotavila z májového poklesu a vzrástla. A viac, ako analytici očakávali. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNes.



Podľa najnovších údajov sa výkon celého francúzskeho priemyslu v júni 2025 zvýšil až o 3,8 % oproti máju, keď po revízii medzimesačne klesol o 0,7 %. Tento výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali rast priemyselnej produkcie v júni o 0,8 %. Bol to najväčší medzimesačný rast priemyselnej aktivity od júla 2020.



K júnovému výsledku prispelo najmä prudké oživenie produkcie vo výrobnom sektore, ktorá vzrástla o 3,5 % po poklese o 1,2 % v máji. Okrem toho sa rast produkcie zrýchlil aj v banskom a ťažobnom sektore, energetike, v zásobovaní vodou a odpadovom hospodárstve, a to na 5 % z 1,7 % v máji.



V medziročnom porovnaní celková priemyselná produkcia vo Francúzsku v júni klesla o 0,4 %, ale produkcia vo výrobe sa zvýšila o 0,2 %.



Za celý 2. štvrťrok priemyselná aktivita klesla o 0,1 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.